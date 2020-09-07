Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
Sosyal deney adı altında yaşlı bir kadını görevli kişi olarak tanıtan ve korkutup ağlatan gençlerin videosu sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Önce zabıta olduğunu ima ederek seyyar satıcı teyzeyi korkutan ardından ise 900 TL hediye eden YouTuber gençlerin sosyal deneyi, vatandaşların tepkisine neden oldu.
Seyyar satıcı olarak geçimini sağlayan yaşlı bir teyzenin yanına giden YouTuberlar, seyyar satıcı kadına ceza yazması gerektiğini söyledi. Ceza kesileceğini düşünen teyze gözyaşlarına boğularak, zabıta zannettiği YouTuberlardan ceza yazmamaları için ricada bulundu.
Yaşlı kadını korkutup ağlatan YouTuberların sosyal deney adı altında yaptıkları sosyal medyada büyük tepki topladı.
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