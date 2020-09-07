Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 16:02

Önce zabıta olduğunu ima ederek seyyar satıcı teyzeyi korkutan ardından ise 900 TL hediye eden YouTuber gençlerin sosyal deneyi, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Seyyar satıcı olarak geçimini sağlayan yaşlı bir teyzenin yanına giden YouTuberlar, seyyar satıcı kadına ceza yazması gerektiğini söyledi. Ceza kesileceğini düşünen teyze gözyaşlarına boğularak, zabıta zannettiği YouTuberlardan ceza yazmamaları için ricada bulundu.

Yaşlı kadını korkutup ağlatan YouTuberların sosyal deney adı altında yaptıkları sosyal medyada büyük tepki topladı.