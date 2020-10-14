Burçin Terzioğlu’nun ‘Susmuyoruz’ mesajı gündem oldu
Oyuncu ve menajer arasında geçen olayların anlatıldığı 'Menajerimi Ara' dizisinin dün akşamki bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Burçin Terzioğlu'nun kadına şiddet ve tacize karşı 'Susmayacağız' konuşması sosyal medyaya damga vurdu.
Her bölümde farklı bir ünlünün konuk olduğu ‘Menajerimi Ara’ dizisinin son konuklarından biri de oyuncu Burçin Terzioğlu idi.
Oyunculuk performansıyla herkesi kendine hayran bırakan ve dizide gerçek kimliğiyle oynayan Terzioğlu, rol gereği bir erkeğin sözlü tacizine maruz kaldı. Tacize karşı susmayan Terzioğlu, konuşmasıyla kadınların sesi oldu.
“SESİMİZİ ÇIKARIYORUZ”
Terzioğlu’nun konuk olduğu bölümde hikaye gereği İstanbul Film Festivali’ni sunarken sahne arkasında başından geçen taciz olayı üstüne yaptığı konuşmada “Sponsorumla konuşma yapıyordum ama sonra anladım ki aklından çok başka şeyler geçiyormuş. Bir de utanmadan karşıma geçip ‘sen beni yanlış anladın’ dedi. Ben kimseyi yanlış anlamadım, biz kadınlar olarak kimseyi yanlış anlamıyoruz. Bizlere yönelik yapılan o çirkin davranışları, mobingleri, tacizleri yanlış anlamıyoruz. Sesimizi çıkarıyoruz. Çünkü biz susarsak bu tacizci zihniyet bitmeyecek. O yüzden sesimizi çıkarıyoruz. Biz buradayız, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz ve susmuyoruz” dedi.
TWITTER’DA TT OLDU
Terzioğlu’nun milyonlarca kadının sesi olduğu konuşma sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Twitter’da TT olan Terzioğlu için “Böyle sahnelerde çok mutlu oluyorum, sesini duyuramayan kadınlara umut oluyor”, “Mükemmel bir kadın, mükemmel bir oyunculuk”, “Gözlerimi doldurdun” ve “Harika bir sahneydi” yorumları yapıldı.
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