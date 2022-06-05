Burdur'da sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı: 1 ölü, 3 yaralı

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Burdur şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde gazetecilere açıklama yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş, metrekareye 25 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde 30 ev ve 1 düğün salonunda su baskını yaşandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İHA
05 Haziran 2022 Pazar, 09:31

Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş (53) hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş (79) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatma Doğtaş tedavisinin ardından taburcu edildi.

Burdur sağanak Felaket

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