Burdur'da sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı: 1 ölü, 3 yaralı

05 Haziran 2022 Pazar, 09:31

Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş (53) hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş (79) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatma Doğtaş tedavisinin ardından taburcu edildi.