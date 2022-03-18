'Bürokrasiyi alaşağı ederiz' demişti: Bakan Nureddin Nebati hakkında suç duyurusu
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Fransa’da yabancı yatırımcılara yönelik, “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mart’ta Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısında, “Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konuda şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz” ifadelerine yer vermişti. Nebati’nin açıklamasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.
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