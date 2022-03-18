'Bürokrasiyi alaşağı ederiz' demişti: Bakan Nureddin Nebati hakkında suç duyurusu

18 Mart 2022 Cuma, 13:07

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 16 Mart’ta Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısında, “Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. En sevdiğim konuda şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz” ifadelerine yer vermişti. Nebati’nin açıklamasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.



