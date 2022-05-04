Bursa şehir merkezinde ayı paniği: Burun buruna geldiler

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:33

Bursa'da yemek aramak için şehir merkezine inen ayı ailesi, çeşmeden su doldurmaya gelen yurttaşları kovaladı. Ardından bir çocuk parkında bir süre bekleyen ayılar gözden kayboldu.

Olay, merkez Kaplıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşmeye su doldurmaya gelen vatandaşlar 50 metre ileride bulunan çöp kovasından ses geldiğini fark etti. Vatandaşlar, çöp konteynerinde yemek arayan 3 ayıyı gördü. Vatandaşların bağırdığı ayılar bir süre insanları kovaladı. Daha sonra çocuk parkına giderek bir süre bekleyen ayı ailesi gözden kayboldu.