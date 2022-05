Bursa'da AVM'de yangın paniği: Tavan çöktü

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:23

Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevkedilirken, göçük altında kalanların olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca arama kurtarma köpeklerinin de içeride bulunduğu öğrenildi.

AVM'Yİ BİR ANDA TOZ BULUTU KAPLADI

Edinilen bilgiye göre, Torunlar A.Ş.’ye ait Zafer Plaza’nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesinde alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı.

O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan yurttaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekibi sevkedildi.

Göçük altında kalan yurttaş olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YA DA YARALI BİLGİSİ YOK

Haber Global'de açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şu an can kaybı ya da yaralı bilgisi yok" dedi.

BURSA VALİSİ: ÇÖKME, MAĞAZANIN ASMA KATINDA MEYDANA GELDİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.

Bölgede gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Canbolat, "İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil" diye konuştu.

Öte yandan Torunlar AŞ. tarafından Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi’nde Boyner mağazasının yıkımı gerçekleştiriliyor. Boyner mağazası da Zafer Plaza alışveriş merkezinin bir parçası olarak biliniyor.