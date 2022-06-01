Bursa'da baba dehşet saçtı: 2 oğlunu bıçakladı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:01

Dün akşam saatlerinde Bursa'da Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baba R.C.S., bilinmeyen nedenle oğulları A.S. ve R.S.’yi bıçakladı. R.C.S. daha sonra kendini iple asarak intihar etti. İşten dönen anne 37 yaşındaki A.S., çocuklarını yerde ve eşini de ipte asılı bulunca sinir krizi gezirdi. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.



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