Bursa'da baba dehşet saçtı: 2 oğlunu bıçakladı
Bursa’da 42 yaşındaki baba R.C.S., oğulları 7 yaşındaki A.S. ve 3 yaşındaki R.S.’yi bıçakladıktan sonra kendini iple astı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.C.S. ve A.S.’nin öldüğü belirlenirken, ağır yaralı 3 yaşındaki R.S. ise hastaneye kaldırıldı.
Dün akşam saatlerinde Bursa'da Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baba R.C.S., bilinmeyen nedenle oğulları A.S. ve R.S.’yi bıçakladı. R.C.S. daha sonra kendini iple asarak intihar etti. İşten dönen anne 37 yaşındaki A.S., çocuklarını yerde ve eşini de ipte asılı bulunca sinir krizi gezirdi. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
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