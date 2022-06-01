Bursa'da baba dehşet saçtı: 2 oğlunu bıçakladı
Bursa’da 42 yaşındaki baba R.C.S., oğulları 7 yaşındaki A.S. ve 3 yaşındaki R.S.’yi bıçakladıktan sonra kendini iple astı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.C.S. ve A.S.’nin öldüğü belirlenirken, ağır yaralı 3 yaşındaki R.S. ise hastaneye kaldırıldı.
Dün akşam saatlerinde Bursa'da Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baba R.C.S., bilinmeyen nedenle oğulları A.S. ve R.S.’yi bıçakladı. R.C.S. daha sonra kendini iple asarak intihar etti. İşten dönen anne 37 yaşındaki A.S., çocuklarını yerde ve eşini de ipte asılı bulunca sinir krizi gezirdi. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.C.S. ve A.S.’nin öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan R.S. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.C.S. ve A.S.’nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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