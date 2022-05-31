Bursa'da fabrikada patlama: Yaralıların kimlikleri belli oldu
Bursa'nın İnegöl İlçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında 1 işci hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralıların kimlikleri belli olurken ölen kişinin kimliği henüz belirlenemedi.
Bursa İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazanı 13.00 sıralarında patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.
Patlama sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybederken yaralanan diğer 5 kişinin 25 yaşındaki Bünyamin Hiçyılmaz ve Müslüm Can, 28 yaşındaki Musa Coşgun, 37 yaşındaki Yusuf Usanmaz ve 49 yaşındaki Sebahattin Eren oldukları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat da bilgi almak için olay yerine geldi.
Video Haberler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
- 'Artık birlik ve beraberlik olmaz'
- Benzinde dudak uçuklatan tahmin
- Van'da, Hint gölet balıkçıl kuşu görüldü
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
- İki tramvay böyle çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler