Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

20 Temmuz 2021 Salı, 10:04

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerine zarar verince hastanelik oldu. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu. Kol ve bacaklarından yaralanan yurttaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla hastanelere getirildi. Yapılan müdahalenin ardından acemi kasaplar taburcu oldu.

Şu ana kadar çok sayıda yurttaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise, gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi. Kimi yurttaş kendi elini veya kolunu kendi keserken, kimi ise başkasının tarafından yaralandığını söyledi.