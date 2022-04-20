Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'da cezaevi aracında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
Patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.
URSA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Bursa Valisi Yakup Canbolat, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, ilk bulguların uzaktan kumandalı bir bombanın patladığı yönünde olduğunu belirterek "Ağaç dibine bırakılan bir bomba infilak etti. Terör saldırısı olmasından şüpheleniliyor. Otobüste 30'a yakın kişi vardı, 1 kişi öldü, 9 yaralandı" dedi.
Video Haberler
- Çekmeköy'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
- Kızını katledip asit içen kadın hakkında yeni gelişme
- Kontağı çevirince bomba gibi patladı
- Bursa'da patlama: Ölü ve yaralılar var
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Merakla bekleniyordu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
- Kupada fırtına
- Petrol fiyatlarında yükseliş
- TÜİK 'İstatistiklerle Çocuk, 2021' verilerini açıkladı
- Flash TV'nin sahibinden çok sert 'Flash Haber' çıkışı
- TFF 1. Lig ekibinden dev galibiyet primi!
- Adıyaman’da ilkokula satırlı saldırı!
- Karabağlar'da çocuklar 'özgürlüğü' anlattı
- Hayvan sevgisini suistimal etti, 1 milyon TL dolandırdı
- Çekmeköy'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı