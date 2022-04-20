Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama

Bursa'da cezaevi aracında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetti, 8 infaz koruma memuru ise yaralandı.

URSA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, ilk bulguların uzaktan kumandalı bir bombanın patladığı yönünde olduğunu belirterek "Ağaç dibine bırakılan bir bomba infilak etti. Terör saldırısı olmasından şüpheleniliyor. Otobüste 30'a yakın kişi vardı, 1 kişi öldü, 9 yaralandı" dedi.