Bursa'da kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu

10 Mart 2022 Perşembe, 10:01

Olay, gece yarısı merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

