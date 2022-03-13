Bursa'da kar kalınlığı 14 santimetreyi buldu

13 Mart 2022 Pazar, 09:37

Bursa'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Ana yollar, caddeler ve sokaklar karla kaplanırken kar kalınlığı 14 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 7 dereceye kadar düştü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.