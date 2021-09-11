Bursa’da korkunç olay

11 Eylül 2021 Cumartesi, 11:09

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde bulunan sahilde meydana geldi. Sahilde dolaşanyurttaşlar kıyıda karaya vurmuş bir yunus olduğunu fark etti. Yunusun yanına gittiklerinde ise hayvanın boynunda kurşun deliği olduğunu tabanca ile öldürüldüğünü görünce şaşkına döndüler. Polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölü yunus belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.