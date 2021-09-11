Bursa’da korkunç olay
Bursa’da kimliği belirsiz caniler yunusu tabanca ile ateş edip öldürdü. Boyun kısmında açılan kurşun deliği ile karaya vuran yunusu o halde bulan yurttaşlar gözlerine inanamayıp tepki gösterdiler.
Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde bulunan sahilde meydana geldi. Sahilde dolaşanyurttaşlar kıyıda karaya vurmuş bir yunus olduğunu fark etti. Yunusun yanına gittiklerinde ise hayvanın boynunda kurşun deliği olduğunu tabanca ile öldürüldüğünü görünce şaşkına döndüler. Polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölü yunus belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.
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