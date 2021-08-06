Bursa’da magandalar sokak ortasında havaya ateş açtı
Bursa’da düğün sonrası sokak ortasında eğlenen magandalar, eğlencenin dozunu kaçırıp silahlarla havaya ateş açtı.
Olay Osmangazi'ye bağlı Hamitler Mahallesinde meydana geldi. Düğün çıkışı eğlencenin dozunu kaçıran bir grup, sokağı trafiğe kapatarak eğlenceye devam etti. Daha sonra silahlarına sarılan grup havaya ateş açtı. Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan grup, bir süre daha eğlendikten sonra olay yerinden ayrıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak şehir magandalarının yakalanması için çalışma başlattı.
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