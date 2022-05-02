Bursa’da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:17

İstanbul-İzmir-Bursa otoyolunda meydana gelen kazada bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.