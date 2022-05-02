Bursa’da trafik kazası: 4 kişi sıkışarak yaralandı

Abone Ol google-news

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle 4 kişi otomobilde sıkışarak yaralandı.

İHA
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:17

İstanbul-İzmir-Bursa otoyolunda meydana gelen kazada bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkışarak yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik trafik kazası kaza Bursa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler