Bursa'da trafikte makas atan sürücüye meydan dayağı
Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer şoförler tarafından yol ortasında darbedildi. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü diğer sürücüler tarafından durdurularak darbedildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri iki tarafı ayırırken olayla ilgili tahkikat başlattı. O anlar kameralara yansıdı.
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