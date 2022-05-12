Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
İstanbul'da, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Büyükada’da İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları bulundu. Gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları havadan görüntülendi.
Tarihin doğa ile buluştuğu, her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Büyükada’da, İSKİ ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri, tarihi kalıntının olduğu alana güvenlik şeridi çekti.
Uzman ekiplerce tarihi kalıntıları incelemek için yerinde çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, tarihi Büyükada Rum Panayia Kilisesi’ne ait olan alanda Bizans döneminden kalma olduğu tahmin edilen tarihi sarnıcın 2.5 metre boyundaki duvarlarının harçlarla kuvvetlendirilmiş olduğu görüldü. Bizanslılar ada dışından gelen suları açık ve kapalı sarnıçlarda topluyorlardı. Bunun da nedeni adanın su ihtiyacının karşılanması kadar, atların da susuz kalmamasıydı. Öte yandan gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları dronla görüntülendi.
Ada esnaflarından Ömer Faruk Aydoğan; “Burada kuyular vardı. Sonradan sarnıç oldu. Tabii bizim büyüklerimizin anlattığına göre buralarda hep Rumlara ait evler varmış. Küçük küçük Rum evleri varmış. Burada İSKİ çalışması vardı. Su sarnıcı meydana çıkınca, ondan sonra çalışmayı durdurdular. Emniyet ekipleri sarnıcın etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi” dedi.
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