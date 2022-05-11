Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı: '40 senedir Büyükçekmeceliyim, böyle bir şey görmedim'

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:19

Hava sıcaklıklarının artması ve etkisini kaybetmeyen rüzgar nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği bölgede suyun yüzeyinin yosunla örtüldüğü görüntüler dikkat çekti.

Bölgede, suyun altında da birçok yosun birikintisinin olduğu görüldü. Büyükçekmece Belediyesi tarafından konuyla ilgili temizleme çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı, bu durumun her yıl görüldüğü ve mevsimsel olduğu bilgisi edinildi.



