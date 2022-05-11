Büyükçekmece Gölü'nde dikkat çeken yosun artışı: '40 senedir Büyükçekmeceliyim, böyle bir şey görmedim'
İstanbul'da Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği noktada oluşan yosun tabakası artıyor. Büyükçekmece'de yaşayan Yusuf Uysal, "Ben 40 senedir Büyükçekmeceliyim, daha önce böyle bir şey görmedim. Bu aşağı yukarı 20 gündür var" diye konuştu.
Hava sıcaklıklarının artması ve etkisini kaybetmeyen rüzgar nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği bölgede suyun yüzeyinin yosunla örtüldüğü görüntüler dikkat çekti.
Bölgede, suyun altında da birçok yosun birikintisinin olduğu görüldü. Büyükçekmece Belediyesi tarafından konuyla ilgili temizleme çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı, bu durumun her yıl görüldüğü ve mevsimsel olduğu bilgisi edinildi.
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