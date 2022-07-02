Büyükçekmece'de minibüs şoförü bebek arabalı kadınları almadı
Büyükçekmece'de minibüs şoförü, bebek arabasını fazla yer kapladığı gerekçesiyle aracına almadı. Aynı bölgedeki başka bir minibüs sürücüsünün de seyir halinde telefon ile konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükçekmece'de minibüse bebek arabasıyla binmeye çalışan bir kadın, minibüs şoförü tarafından araçtan indirildiğini iddia etti.
Bebek arabasının fazla yer kapladığını gerekçe gösteren sürücünün kadını indirip gittiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ARACI KULLANIRKEN DAKİKALARCA TELEFONLA KONUŞTU
Başka bir olay da geçtiğimiz günlerde Kumburgaz - Beylikdüzü arasındaki minibüs hattında gerçekleşti. Yol boyunca seyir halinde dakikalarca telefonla konuşan minibüs şoförü, tek elle araç kullanarak kendisinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı. Yaşanan o anlar minibüsteki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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