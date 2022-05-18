Büyükçekmece'de sitede taciz ve darp iddiası

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İstanbul Büyükçekmece'de, Arzu Buğur bir kadın, aidat vermediği gerekçesi ile oturduğu site yönetimi tarafından taciz ve darbedildiğini iddia etti. Yaşadıklarını atlatmakta zorlanan Buğur, "Ben psikolojik destek istiyorum. Ben koruma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:03

Pınartepe Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Arzu Buğur, geçen ay site yönetimi ile aidat nedeniyle tartıştı. İddialara göre Buğur, site yönetiminin karar defterini görmek istedi, ancak yönetim göstermek istemedi.

Bunun üzerine Buğur, daha fazla aidat vermeyeceklerini söyledi. Bu tartışmanın ardından site yönetimine bağlı personeller, sözlü şekilde Buğur'u tehdit etmeye başladı. Site yönetiminin personeli olduğu iddia edilen bir kişinin, tehdit anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.


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