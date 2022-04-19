Cadde ortasında bıçaklı kavga: Yumruklar havada uçuştu
Bursa’da husumetli olduğu düşünülen iki kişi arasında kavga çıktı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi yumruklar havada uçuştu.
Merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi’nde meydana gelen olayda husumetli olduğu düşünülen iki kişi yolda birbirini gördü. Bunun üzerine başlayan sözlü tartışma büyüyünce bıçaklar çekildi.
YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Birbirine bıçak çekip tehdit savuran şahıslar daha sonra yumruk yumruğa birbirine girdi. O anlar bir yurttaşın amatör kamerasına anbean yansıdı.
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