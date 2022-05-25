Çakmakla oynayan çocuk ,evi yaktı
Antalya'da Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Yangını, çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı belirlendi.
Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi 1014 sokakta bulunan 2 katlı evin alt katında meydana geldi. Suriye vatandaşı Omar Muhammet Hüseyin'e ait evden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu yangını söndürüp, dumanı tahliye etti. Polis, maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangını evde bulanan çocuğun çakmakla oynarken çıkardığı belirlendi.
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