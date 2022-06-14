Çaldığı ürünleri şalvarında gizledi; kamera ikazına aldırmadı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde markete giren 3 kadından 2'si dükkan sahibini oyalarken, diğeri ürünleri çalıp şalvarına gizledi. Kadınlardan şüphelenen market sahibi, "Güvenlik kameraları çekiyor" dedi. Kadınlardan biri de "Çeksin, seni de çekiyor" cevabını verdi.

DHA
14 Haziran 2022 Salı, 13:09

Kimliği belirsiz 3 kadın, alışveriş bahanesiyle markete girdi. Kadınlardan ikisi 20 liralık alışveriş yapıp, 200 TL verdi. 2 kadın 180 TL para üstünden 100 TL'nin sahte olduğunu belirterek market sahibini oyaladı. Bu sırada diğer kadın, kasanın yanındaki raflardan aldığı ürünleri şalvarının içerisine gizleyerek çaldı. Kadınların hareketlerinden şüphelenen market sahibi, "Güvenlik kameraları çekiyor, haberiniz olsun" dedi. Kadınlardan biri de "Çeksin, seni de çekiyor" cevabını verdi. Polis, ihbarın ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

eskişehir Market hırsızlık

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