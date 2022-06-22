Çalıntı arabayla polisten kaçtı, ortalığı savaş alanına çevirdi

22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:19

Olay, geçtiğimiz Pazartesi sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre içinde siyah maskeli şüpheli şahısların olduğuna dair ihbar edilen bir araç, emniyet güçleri tarafından takip edildi. 1224. Sokak’ta olduğu tespit edilen plakasız otomobildeki Enes K. isimli şahıs, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Kullandığı araçla sokak üzerinde park halindeki iki araca çarparak maddi hasar veren K., otomobilden inerek koşmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakayı ele veren Enes K.’nın üzerinde hırsızlık maksatlı eldiven ve tornavidalar bulundu. Yapılan sorgulamanın ardından çalıntı olduğu tespit edilen araçta iki farklı plaka daha bulunduğu bildirilirken Enes K., Esenyurt Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.



