Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar

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İstanbul Ümraniye’de bir vatandaşın düşürdüğü kredi kartını bulan şüpheliler, 3 bin liralık alışveriş yaptı. Gelen faturayı gören kart sahibi duruma isyan etti. Şüphelilerin marketlere girerek çaldıkları kredi kartı ile alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:22

Geçtiğimiz gün Ümraniye’de meydana gelen olayda iddiaya göre, markette yaptığı alışveriş sonrasına evine dönen Seda Kurban, yol üzerinde kredi kartını düşürdü.

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