Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
İstanbul Ümraniye’de bir vatandaşın düşürdüğü kredi kartını bulan şüpheliler, 3 bin liralık alışveriş yaptı. Gelen faturayı gören kart sahibi duruma isyan etti. Şüphelilerin marketlere girerek çaldıkları kredi kartı ile alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Geçtiğimiz gün Ümraniye’de meydana gelen olayda iddiaya göre, markette yaptığı alışveriş sonrasına evine dönen Seda Kurban, yol üzerinde kredi kartını düşürdü.
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