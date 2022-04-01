Çanakkale Bayramiç'te orman yangını çıktı
Çanakale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Bayramiç'in Toluklar köyü yakınlarında, saat 15.00 sıralarında, tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, lodosun da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınıp, söndürülmesi için müdahale sürüyor.
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