Çanakkale Boğazı'nda mısır yüklü gemi karaya oturdu

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Komoros Adaları bayraklı bir gemi Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 09:22

Romanya'dan İtalya'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.

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