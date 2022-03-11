Çanakkale Boğazı'nda mısır yüklü gemi karaya oturdu

11 Mart 2022 Cuma, 09:22

Romanya'dan İtalya'ya giden, 142 metre boyunda ve 5 bin 334 grostonluk "Kapıtan Shyrıagın" isimli Komoros Adaları bayraklı gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Kilitbahir köyü önlerinde karaya oturdu.