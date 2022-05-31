Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi önünde: 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'

31 Mayıs 2022 Salı, 18:08

İşlemleri tamamlanan Canan Kaftancıoğlu, "Çalışmaya çalışmaya çalışmaya devam. İyi ki varsınız iyi ki adaletin yanındasınız. Ben içeride kendime değil sizleri güneşin altında kalmanıza daha çok üzüldüm. Ekrem Başkanımızın davası yarın. Hep beraber orada olacağız" dedi.