Canan Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköy'de parkın imara açılmasına tepki: "Burası park olarak kalacak"
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde imara açılan ve çevre sakinlerinin direnişi sonucu yıkımı durdurulan parka bu sabah yeniden iş makinaları girdi. Yıkıma karşı çıkmak için bir araya gelen vatandaşlarla bir araya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hangi ilçede, hangi mahallede, hangi sokakta olursa olsun, hangi partiye oy vermiş olursa olsun imar sorunun yaşayan her yurttaşın yanında olduklarını söyledi. Kaftancıoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarını yıkıp yine burayı park haline getireceğiz" dedi.
Çekmeköy Belediyesi’nin imara açtığı Mehmet Akif Mahallesi’ndeki parkın yıkımı çevre sakinlerinin çabasıyla durdurulmuştu.
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