Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürmek için alana giden bir yurttaş, sosyal medyasında canlı yayın yaptığı sırada yangın helikopterinin boşalttığı suyun altında kaldı.
Yangın, dün öğle saatlerinde Kurtluca Mahallesinde meydana gelmişti. Öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangının başladığı noktaya havadan ve karadan müdahale edilirken çevredeki yurttaşlar ise traktör römorklarına su doldurarak yangına müdahale edilen noktaya koştu. O esnada PAÜ personeli Mehmet Güzel’de yurttaşlarla beraber yanan ormanlık alana gitti. Güzel sosyal medyasında canlı yayın yaparken yangını söndürmek için gelen helikopterin haznesindeki suyunu boşaltması sonucu suyun altında kaldı. Yurttaşların renkli anları ve şaşkınlıkları kameraya yansıdı.
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