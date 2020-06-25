Canlı yayında kendisine ambargo uygulayan kanalı açıkladı

25 Haziran 2020 Perşembe, 12:38

Belediyelerin yardım kampanyası yapmasının yasaklanmasının tartışıldığı sırada, "AK Parti icraatlerini anlatamıyor" diyen AKP 22. dönem milletvekili Resul Tosun'a tepki gösteren Oğan, "Vallahi bu kadar televizyon, ekran, gazete ve sosyal medyada AK Parti kendini anlatamıyorsa vallahi o zaman bir sorun var. Biz muhalefet olarak kendimize daha yeni yeni sağolsun HaberTürk'te yer bulabildik. CNN'de örneğin ambargo hala devam ediyor bize. AK Parti de kendini anlatamıyorsa vallahi ne diyim yani o zaman AK Parti'de bir sorun var" dedi.