Canlı yayında olay çıktı: Erdoğan'a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız!
TV 100'de yayınlanan Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile yazar Mustafa Albayrak arasında gergin anlar yaşandı. Türkiye'deki yargının siyasetten hiçbir zaman bağımsız olmadığını iddia eden Albayrak, kuvvetler ayrılığını savunan Barış Yarkadaş'a "Tayyip Erdoğan'a itaat edeceksiniz. Ram olacaksınız. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan yönetecek, itaat edeceksiniz. Onun idaresi altında yaşayacaksınız." dedi.
TV 100'de yayınlanan Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye programında Gazeteci Barış Yarkadaş ile yazar Mustafa Albayrak arasında yargı tartışması gergin anların yaşanmasına neden oldu.
Yargının siyasetten hiçbir dönemde bağımsız kalmadığını iddia eden Mustafa Albayrak canlı yayında kuvvetler ayrılığını savunan Barış Yarkadaş'a "Erdoğan'a itaat edeceksiniz, ram olacaksınız, onun idaresi altında yaşayacaksınız, Herkes Erdoğan'a ram olacak, Polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere destek vermeyeceksiniz, FETÖ'ye destek vermeyeceksiniz, FETÖ ile omuz omuzasınız. Ram olacaksınız, Biz yönetiyoruz Türkiye'yi, Erdoğan yönetiyor Türkiye'yi. Tıpış tıpış Erdoğan yönetiyor 2023' kadar" diye çıkıştı.
'BİZ KÖLE MİYİZ? SİZ GİDİN RAM OLUN'
Kuvvetler ayrılığını savunan Barış Yarkadaş ise "Yasama Yargı, Yürütme kuvvetler ayrılığı demokrasinin temel ilkesidir. Cumhurbaşkanı ayrıca AKP Genel Başkanı'dır. AKP Genel Başkanı'nın önünde gidip rütbesini ilikleyen hakim, hakim olamaz, savcı olamaz. Kim ram olacak, biz köle miyiz? Siz gidip ram olabilirsiniz, yurttaş boyun eğmez. FETÖ'yü siz beslediniz. Size bırakıyoruz FETÖ'yü. Ne adına konuşuyorsunuz? Siz ram olun, Cumhuriyet'in yurttaşları kimselere boyun eğmez!" diye karşılık verdi. Gergin anlar sonrası canlı yayına reklam arası girdi.
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