Canlı yayında 'tokat' skandalı: Müge Anlı bile şaşırdı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 10:26

ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, bu kez tokat skandalıyla gündeme geldi.

Programa katılan Kızılarslan ailesi 20 yaşındaki kızları Sibel'in evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti. Daha önce Serdal Gezgin isimli komşularının taciz ve tehditleri nedeniyle şikayette bulunduklarını ifade eden aile, liseden beri kızlarının peşini bırakmadığını ileri sürdü.