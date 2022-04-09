Canlı yayında 'tokat' skandalı: Müge Anlı bile şaşırdı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Kızılarslan ailesi 20 yaşındaki kızları Sibel'den bir süredir haber alamıyordu. Evli ve 3 çocuk babası birinin yanına gittiği öğrenilen Sibel Kızılarslan, Müge Anlı stüdyosunda anne ve babasına kavuştu. Kızlarını evine dönmesi için ikna etmeye çalışan baba Ersin Kızılarslan canlı yayında kızına tokat attı ve bayıldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 10:26

ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, bu kez tokat skandalıyla gündeme geldi.

Programa katılan Kızılarslan ailesi 20 yaşındaki kızları Sibel'in evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti. Daha önce Serdal Gezgin isimli komşularının taciz ve tehditleri nedeniyle şikayette bulunduklarını ifade eden aile, liseden beri kızlarının peşini bırakmadığını ileri sürdü.

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