Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci sopayla dövdüler

13 Ağustos 2020 Perşembe, 13:02

Olay, Hayrabolu’nun Yörgüç Mahallesi merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ile motosiklet arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca, otomobilin motosiklete çarpıp kaza yapmasına neden olmasıyla Yörgüç köy kahvehanesi yakınlarında son buldu.

LİNÇ EDİLMEKTEN YÖRGÜÇ HALKI KURTARDI

Kaza sonrası motosiklette bulunan C.I. (15) ve E.K. (16) yaralanırken, arabadan inen öfkeli iki şahıs, yaralı gençlere sopayla saldırdı. Olayı gören Yörgüçlü vatandaşların araya girmesiyle gençler linç edilmekten kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı C.I. ve E.K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayrabolu jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından konuşan yaralı gençlerin yakınlarından Hasan Gültekin, “Çocuklar sulamadan dönerken, otomobil ile karşılaşmışlar. Otomobili üzerine sürüp kaza yapmasına neden olmuşlar. Sonrasında sopalarla dövmüşler. Yörgüç halkı olmasa çocukları linç edeceklermiş. Kardeşlerimiz ambulansla hastaneye götürüldüler, tedavi altına alındılar” dedi.