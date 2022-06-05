‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

05 Haziran 2022 Pazar, 16:46

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için sığ denizlerde boru serpme işlemini yapacak olan ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.