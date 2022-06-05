‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Karadeniz’de bulunan doğalgazın taşınması için sığ denizlere boru serpecek olan ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için sığ denizlerde boru serpme işlemini yapacak olan ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
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