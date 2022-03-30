Çatıda mahsur kalan hırsızlık şüphelisine önce yol gösterdi sonra sopayla vurdu
Adana'da hırsızlık için girdiği klima ve beyaz eşya servisinde iş yeri sahibi ve çalışanlardan kaçıp çatıya tırmanan şüpheli, mahsur kaldı.
Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Klima ve beyaz eşya servisinin sahibi ve çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde hırsızlık için içeri giren kişiyle karşılaştı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından şüpheli, çalışanların elinden kurtulup, ikinci kattaki pencereden çatıya tırmandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliden aşağı inmesini istedi. Hırsız olmadığını, yanlış anlaşıldığını belirten şüpheli inemeyeceğini, merdiven ya da ip getirilmesini istedi.
Bu sırada, aşağıda bekleyen bir kişi, binanın yakınındaki elektrik direğine çıkarak, şüpheliye buradan inebileceğini söyledi. Şüpheli, elektrik direğine tutunarak indi. Yol gösteren kişi, bu kez elindeki sopayla şüpheliye birkaç kez vurdu. Olaya müdahale eden polis, hırsızlık şüphelisiyle ona vuran kişiyi gözaltına alıp Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.
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