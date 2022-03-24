Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
Bitlis'te, bina önünden geçen yaya, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kentte günlerdir etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı, bazı bölgelerde 50 santimetreye kadar ulaşırken, mart ayında yerdeki kar kalınlığı da 4 metreyi buldu. Çatılarda biriken karlar ise düşme ihtimaline karşı tehlike oluşturuyor. Hüsrevpaşa Mahallesi'nde ticaret merkezi olarak kullanılan binanın önünden akşam saatlerinde geçen yaya da çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kar kütlesinin düşmesi ve yayanın saniyelerle bina önünden geçmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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