Çekmeköy'de korkunç kaza: Otomobille kamyon çarpıştı!

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İstanbul Çekmeköy'de kamyonla otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kamyon şoförü Serhat Orcan ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:26

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Temel Karagöz'ün kullandığı 55 AAG 480 plakalı otomobil, aynı yönde giden Serhat Orcan yönetimindeki 54 AFB 429 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


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