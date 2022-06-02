Çelik kasa hırsızlarını kırılan araç camı yakalattı; 5 kişi tutuklandı
Balıkesir’de, içinde 150 bin TL değerinde altın, tapu ve senet bulunan 300 kiloluk çelik kasayı çalan şüphelileri, olay yerine 70 metre mesafede kırılan araç camı ele verdi. Cam parçalarından yola çıkıp aracın markasını tespit eden ekipler, şüphelileri oto sanayi sitesinde yakaladı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, altınlarla kaçan 2 şüpheli aranıyor.
Olay, 23 Mayıs günü Gönen ilçesi Tütüncü Mahallesi’nde meydana geldi. Gönen-Tütüncü kara yolu üzerindeki bir eve kapıyı kırarak giren kişiler, 300 kiloluk çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkarıp araca yükledi. Eve geldiğinde kapının kırık olduğunu gören M.Ç., çelik kasanın çalındığını fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri sevk edildi.
Şüphelilerin kaçış güzergahlarını tespit eden ekipler, eve 70 metre mesafede, yolda kırık araç camı parçaları buldu. Ekipler, parçaların şüphelilerin aracına ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmayı bu yöne kaydırdı. Cam kırıklarından aracın marka ve modeli belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarından kayıt izleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın Erak K.’ye (25) ait olduğunu tespit etti.
Çalışmalar, şüphelilerin aracın kırılan camını tamir ettirmek için gidebilecekleri Bandırma Oto Sanayi Sitesi’nde yoğunlaştırıldı. Sanayi sitesinde önlem alan ekipler, Erak K. yönetimindeki aracı bir oto tamirhanesinin önünde durdurmak istedi. Ancak ‘Dur’ ihtarına uymayan Erak K., aracı ekiplerin üzerine sürerek yanındaki Okan Ö. (26) ve Soner E. (35) ile birlikte kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, sanayi çıkışındaki jandarma barikatını aşamadı.
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