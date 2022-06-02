Cep telefonu hırsızının Alman kimliğini satın alıp Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:51

Olay, Atatürk Caddesinde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefoncuya müşteri gibi giren kimliği belirsiz şahıs satış elemanının dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan bir cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Telefonun çalındığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede kamera görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin izine ulaşarak Konya’ya gittiğini tespit etti.

Konya'da asayiş ekipleri ile ortaklaşa yürütülen çalışma sonrasında yakalanan şüpheli şahıs, gözaltına alındı. Kulu polisine teslim edilen şüphelinin üzerinde H.B. ismine ait Alman kimliği çıktı. linin üzerinde H.B. ismine ait Alman kimliği çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

