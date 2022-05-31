Çevredeki vatandaşlar köpeğin yardımına işte böyle yetişti

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Ardahan'ın Göle ilçesinde ticari aracı kaldıran vatandaşlar, sıkışan köpeği kurtardı.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 10:28

Göle ilçesindeki Oltu Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokak köpeğinin kango tipi ticari aracın altında sıkıştığını gören vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar, köpeğin zarar görmemesi için aracı çalıştırmadı. Sıkıştığı yerden çıkamayan köpeği kurtarmanın yollarını arayan vatandaşlar çareyi, el birliğiyle aracı kaldırmakta buldu. Vatandaşların kaldırdığı aracın altından kurtulan köpek, olay yerinden uzaklaştı.

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