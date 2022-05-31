Çevredeki vatandaşlar köpeğin yardımına işte böyle yetişti
Ardahan'ın Göle ilçesinde ticari aracı kaldıran vatandaşlar, sıkışan köpeği kurtardı.
Göle ilçesindeki Oltu Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokak köpeğinin kango tipi ticari aracın altında sıkıştığını gören vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar, köpeğin zarar görmemesi için aracı çalıştırmadı. Sıkıştığı yerden çıkamayan köpeği kurtarmanın yollarını arayan vatandaşlar çareyi, el birliğiyle aracı kaldırmakta buldu. Vatandaşların kaldırdığı aracın altından kurtulan köpek, olay yerinden uzaklaştı.
Video Haberler
- Minibüste sıkıştı: Torununu kurtardı kendisi öldü
- Erzurum'da leyleklere 'yıkılmaz' yuva
- Köprüde dev 'Gezi' pankartı
- Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı
- 'Ucuza koyun satma' bahanesiyle dolandırıcılık
- Köpeğin yardımına işte böyle yetiştiler
- Para karşılığı tarlasında 'Hint keneviri' yetiştirmiş
- Bulvar üzerindeki ağaçların yanışını film gibi izlediler
- Asker eğlencesinde meşale patladı: 2 yaralı
- Nişanlıydı: 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalınd
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'