Che'yi çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya beklemediği tepki: 'Önce özür dileyeceksiniz'
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Rize'de bir işletmenin duvarında bulunan Ernesto Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isterken işletme sahibi tarafından 'önce özür dileyeceksiniz' diyerek engellendi.
Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dükkanın duvarında bulunan Küba Devrimi'nin öncülerinden Ernesto Che Guevara'nın posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak işletme sahibi Alçı'nın bu girişimine engel oldu.
Nagehan Alçı’nın geçmişte Guevara’ya hakaret ettiği için posterinin fotoğrafını çekmesini engelleyen işletmeci, Alçı'ya “Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara’dan. Çekmeyin, o bize ait. Bizim kültürümüzün” diyerek tepki gösterdi.
Nagehan Alçı 2011 yılında canlı yayında yayınlanan bir programda, Che Guevara’ya hakaretler yağdırmıştı. Alçı, “Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti” demişti.
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