CHP 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor: Dikkat çeken video

09 Eylül 2021 Perşembe, 10:33

CHP bugün, kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü kutluyor. CHP Genel Merkezi, hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ulusa hizmet yolunda bütün varlığımızla çalışmak, parti üyelerinin bozulmaz andıdır" sözleriyle başlayan video, CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından, "Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Kurtuluşun ve kuruluşun partisi, Cumhuriyet Halk Partisi 98 yaşında" denilerek paylaşıldı.

"TÜRKİYE, KENDİ UÇAKLARINI YAPMAYA BAŞLADI, YURT DIŞINA UÇAK SATTI"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve ardından ekonomi, sanayi, tarım, eğitim başta olmak üzere yapılan devrimlere değinilen videoda, şu seslendirme yer aldı:

"Ülkemiz işgal altındayken bu halk, Mustafa Kemal önderliğinde birleşti ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak en büyük devrimini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Önce ülkemiz gibi işgal altındaki ulaşım, enerji, iletişim şirketleri yabancılardan satın alındı. Dünya çapında endüstriyel hamleler yapıldı. Ülkemiz demir ağlarla örüldü. Çiftçiye toprak dağıtıldı. Bankalar kuruldu, ekonomi hayat buldu. Türkiye, kendi uçaklarını yapmaya başladı, yurt dışına uçak sattı. Eğitimde de seferberlik başlatıldı. Latin alfabesine geçişle dilin dönemi başladı.

"EN ZOR GÜNLERDE BAŞARDIYSAK, BUGÜN DE BAŞARABİLİRİZ"

Üniversiteler, halkevleri arka arkaya kuruldu. Avrupa'dan da önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Çok partili döneme geçildi. Demokrasinin temelleri atıldı. Ve tüm bu devrimleri, CHP, halkla birlikte başardı. En zor günlerde başardıysak bugün de başarabiliriz. Yeter ki yeniden birleşelim. Özgürlük ve demokrasi devrimini birlikte gerçekleştirelim."

"KÖKLERİ, KUVAY-I MİLLİYE'DE, MİSAK-I MİLLİYE'DE OLAN BİR PARTİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videoda, şu konuşmasına yer verildi: