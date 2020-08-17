CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem vergisini sordu: 34 milyar dolar nereye gitti?

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:32

Marmara Depremi’nin simge ifadesi “sesimi duyan var mı” çığlığı ile başlayan videoda, depremden görüntülere yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sesinden “O deprem faciasında 17 bin 480 vatandaşımız hayatını kaybetti. 23 bin 781 vatandaşımız yaralandı. 550 vatandaşımız da sakat kaldı. Rahmetli Ecevit, yaşanan bu büyük depremin yaralarını tamir etmek için deprem vergileri dediğimiz yasayı çıkardı. Büyük ölçüde yaralar sarıldı. 2004 yılında Özel İletişim Vergisi kalıcı hale getirildi. 2004-2019 arası vatandaştan toplanan deprem vergisi 65 milyar lira, dolara vurursak 34 milyar dolar. Kentleri, depreme dayanıklı hale getirmek için bizim ödediğimiz vergi. Herkesin ödediği vergi” ifadeleri yer aldı.

Videoda; 8 Mart 2010’da yaşanan Elazığ Depremi’nde 41, 23 Ekim 2011’de yaşanan Van Depremi’nde 604, 9 Kasım 2011’de yaşanan Van/Edremit Depremi’nde 40, 25 Ocak 2020’de yaşanan Elazığ Depremi’nde 41 vatandaşın hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Grup toplantısından görüntüsüyle videoda yer alan Kılıçdaroğlu, “17 yıldır iktidarsınız ve deprem vergisi alıyorsunuz. Bilinen tüm deprem bölgelerinde can kaybı ve tahribatı önlemek için neler yaptınız. 34 milyar dolar nereye gitti” diye sordu.