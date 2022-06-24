CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Koca koca adamlar acaba İBB Başkanı'nın elini kolunu nasıl bağlarız diye arayış içinde!'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP iktidarını eleştirerek, "Liyakatin ne olduğunu bilmiyorlar. Çünkü devlet nasıl yönetilir, onu bilmiyorlar. Adalet nedir, onu bilmiyorlar. Ama kararlıyız. Altı lider de kararlıyız, onlara adaleti de güzelliği de kadın erkek eşitliğini de öğreteceğiz. Onlara herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı nasıl gösterilirmiş onu da göstereceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Haramilerin olduğu yerde adalet olmaz, gelir dağılımı dengeli olmaz, halkın hakkı yenir, adalette düzen tutmaz, milyonlarca insan yatağa aç girer. Haramilerin iktidarını yıktığımızda göreceksiniz aydınlık Türkiye’yi, göreceksiniz çağdaş uygarlığı” diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 16:02

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği ‘Hizmette 3. Yıl Sunumu’ etkinliğine katıldı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sunumunun ardından yaptığı konuşmada, çalışmalarından dolayı İmamoğlu’na ve ekibine teşekkür etti. 


Kemal Kılıçdaroğlu CHP Ekrem İmamoğlu ibb

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