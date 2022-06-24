CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Koca koca adamlar acaba İBB Başkanı'nın elini kolunu nasıl bağlarız diye arayış içinde!'

24 Haziran 2022 Cuma, 16:02

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği ‘Hizmette 3. Yıl Sunumu’ etkinliğine katıldı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sunumunun ardından yaptığı konuşmada, çalışmalarından dolayı İmamoğlu’na ve ekibine teşekkür etti.



