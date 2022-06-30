CHP maaş zammını Meclis'e taşıdı: 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Memur, işçi maaşlarına gerçek enflasyona uyarlı ücret artışı yapılmalıdır. Herkes bir sıkıntı içindedir. İktidar bu duruma duyarsız kalmaktadır. Emeklilere hak ettikleri artış bir an önce sağlanmalıdır” dedi.

ANKA
30 Haziran 2022 Perşembe, 13:55

CHP Niğde Milletvekili Gürer, memur, işçi ve emekli maaşlarına enflasyona uyarlı maaş zammı yapılması gerektiğini belirtti.

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CHP Ömer Fethi Gürer Meclis

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