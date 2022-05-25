CHP Milletvekilleri bor karbür tozundan üretilecek zırhı devletin üretmesi gerektiğini söyledi

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:19

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, TBMM KİT Komisyonu toplantısında, bor karbüründen zırh üretilmesinin planlandığını açıkladı. Keleşer şunları söyledi:

"2022’nin sonunda Bandırma'mızda bor karbür tesisimizde deneme üretimlerine başlıyoruz. Bu bor karbür ingotu, elmastan sonra en sert üçüncü malzeme. Bor karbür tozunun da bir pazarı var. Bir de bu bor karbür tozundan yapılanlar var. Zırh yapıyorsunuz, kişisel zırh yapıyorsunuz. Çelikle bir askerimizi, polisimizi, jandarmamızı zırhlıyorsunuz, 20 kiloyla. Bu tozdan yaptığınız zırhla 7-8 kiloyla zırhlıyorsunuz. Bir tankımızı zırhlıyoruz 10 tonla, böyle bir bor karbür çalışmasıyla zırhlıyoruz 3 tonla. Hafif, hareket kabiliyeti var, daha az enerji harcıyorsunuz, dayanımı yüksek. Bor karbür tozunu Eti Maden'in Bandırma İşletmelerinde yapacağız, zırhı Ankara'da. Bir firmamız var, Kayseri'ye de yeni bir firma kuruldu, biz ziyaretlerine gittik. Kayseri'deki firmamız da Ankara'daki firmamız da bu ülkenin iki firması. Kayseri'deki firmamız da bizden talepte bulundular, tozun kalitesinden vesaireden biz onlara numune verdik.”

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