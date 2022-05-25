CHP Milletvekilleri bor karbür tozundan üretilecek zırhı devletin üretmesi gerektiğini söyledi
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, özel sektör eliyle bor karbür tozundan zırh üreteceklerini açıkladı. CHP Milletvekilleri Atila Sertel ve Deniz Yavuzyılmaz ise “böyle stratejik bir ürünün üretiminin devlet tarafından yapılması gerektiğini” vurguladı.
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, TBMM KİT Komisyonu toplantısında, bor karbüründen zırh üretilmesinin planlandığını açıkladı. Keleşer şunları söyledi:
"2022’nin sonunda Bandırma'mızda bor karbür tesisimizde deneme üretimlerine başlıyoruz. Bu bor karbür ingotu, elmastan sonra en sert üçüncü malzeme. Bor karbür tozunun da bir pazarı var. Bir de bu bor karbür tozundan yapılanlar var. Zırh yapıyorsunuz, kişisel zırh yapıyorsunuz. Çelikle bir askerimizi, polisimizi, jandarmamızı zırhlıyorsunuz, 20 kiloyla. Bu tozdan yaptığınız zırhla 7-8 kiloyla zırhlıyorsunuz. Bir tankımızı zırhlıyoruz 10 tonla, böyle bir bor karbür çalışmasıyla zırhlıyoruz 3 tonla. Hafif, hareket kabiliyeti var, daha az enerji harcıyorsunuz, dayanımı yüksek. Bor karbür tozunu Eti Maden'in Bandırma İşletmelerinde yapacağız, zırhı Ankara'da. Bir firmamız var, Kayseri'ye de yeni bir firma kuruldu, biz ziyaretlerine gittik. Kayseri'deki firmamız da Ankara'daki firmamız da bu ülkenin iki firması. Kayseri'deki firmamız da bizden talepte bulundular, tozun kalitesinden vesaireden biz onlara numune verdik.”
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