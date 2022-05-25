CHP Milletvekilleri bor karbür tozundan üretilecek zırhı devletin üretmesi gerektiğini söyledi

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:22

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, TBMM KİT Komisyonu toplantısında, bor karbüründen zırh üretilmesinin planlandığını açıkladı. Keleşer şunları söyledi:

"2022’nin sonunda Bandırma'mızda bor karbür tesisimizde deneme üretimlerine başlıyoruz. Bu bor karbür ingotu, elmastan sonra en sert üçüncü malzeme. Bor karbür tozunun da bir pazarı var. Bir de bu bor karbür tozundan yapılanlar var. Zırh yapıyorsunuz, kişisel zırh yapıyorsunuz. Çelikle bir askerimizi, polisimizi, jandarmamızı zırhlıyorsunuz, 20 kiloyla. Bu tozdan yaptığınız zırhla 7-8 kiloyla zırhlıyorsunuz. Bir tankımızı zırhlıyoruz 10 tonla, böyle bir bor karbür çalışmasıyla zırhlıyoruz 3 tonla. Hafif, hareket kabiliyeti var, daha az enerji harcıyorsunuz, dayanımı yüksek. Bor karbür tozunu Eti Maden'in Bandırma İşletmelerinde yapacağız, zırhı Ankara'da. Bir firmamız var, Kayseri'ye de yeni bir firma kuruldu, biz ziyaretlerine gittik. Kayseri'deki firmamız da Ankara'daki firmamız da bu ülkenin iki firması. Kayseri'deki firmamız da bizden talepte bulundular, tozun kalitesinden vesaireden biz onlara numune verdik.”

SERTEL’DEN “MKE ÜRETSİN” ÖNERİSİ

Söz alan CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu sözcüsü Atila Sertel ise şunları söyledi:

“Zırh üretimi gerçekten üzerinde önemle durulması gereken bir üretim aşaması diye düşünüyorum. Bunun ham maddesi Eti Madende yani Türkiye'de olduğuna göre bu üretimin bence Türkiye'deki kendi kurumlarımızla üretilmesinin Türkiye'ye çok büyük fayda sağlayacağına inananlardanım. Bizde Makine ve Kimya Endüstrisi gibi çok önemli bir kuruluş var ve çok önemli işler yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim, bir ziyaretimde MKE’nin ne kadar ileri atılımlar yaptığını, oradaki Genel Müdürün de aynı aşk ve heyecanla kurumu başarıya doğru götürmek için gayret sarf ettiğini görmüştüm. Özel sektöre verilen, verilmesi gereken üretimler olabilir, doğrudur; desteklenebilir, doğrudur ama Türk savunma sanayisine çok büyük katkı koyacak olan ve Türkiye'nin elini güçlendirecek olan bu üretimin yapılma aşamasına geçildiği zaman mutlaka devlet kuruluşlarından, bunu yapabilecek kuruluşların da bu konuda araştırma yapması gerekmektedir.”

YAVUZYILMAZ’DAN YABANCI ORTAK UYARISI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise zırh üretiminin ve pazarlanmasının özel sektöre bırakılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Çelik yelek zırhı, tank zırhı, bina zırhı olarak borun bir kullanım alanı var ve bu bakımdan da bir ara ürün üretme gayretiniz var ancak anladığım kadarıyla bu alanın üretim kısmını yani ham madde sağlama kısmını Eti Maden olarak siz yapacaksınız. Ancak bu ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması kısmını özel sektöre bırakacaksınız.

Türk ordusu dünyanın en büyük ordularından biri, kolluk kuvvetleri de oldukça nitelikli dolayısıyla da hazır kendi ordumuz varken ve ordumuza yönelik olarak bir devlet kurumu aslında bu üretimi yapıp maliyeti düşürebilecekken ve hâlihazırda bunu yaparken, böyle bir ihtiyacı giderirken de kazanacağı tecrübeyle birlikte yurt dışına tabii Türkiye'nin uygun gördüğü, dış politikasına, gelecek projeksiyonuna uygun olan ülkelere de bu gibi bir ihracat yapması mümkünken bu alanın özel şirketlere bırakılmasını yani gösterdiğiniz bu çelik yelek zırhı, bu alanın üretim satış pazarlamasının sadece özel şirketlere bırakılmasını stratejik anlamda da çok uygun görmüyorum.

Kaldı ki yani bunu üreten, satan, pazarlayan özel şirketler de yurt dışı ortaklıklar yapabilecektir. Bu doğrultuda, bu da yine stratejik anlamda kritik zamanlarda bir problem yaratabilir.”