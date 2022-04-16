CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan'a 'istifa' daveti: Sözünün gereğini yapmasını bekliyoruz

16 Nisan 2022 Cumartesi, 18:36

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarında Yargıtay’ın Man Adası belgeleri ile ilgili kararını anımsatan Öztrak, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belgelerin ispat edilmesi durumunda hem cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılacağını hem de siyaseti bırakacağını söylediğini hatırlatan Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"'İspat ettiğin anda, cumhurbaşkanlığını bırakacağım' sözleri orta yerde duruyor. Yargıtay, Genel Başkanımızın açıkladığı belgelerle ilgili, hem ilgili bankanın hem de MASAK'ın yazılarına dikkat çekerek Genel Başkanımızın açıklamalarının, 'Olgusal temele dayandığını' tescil etti. Genel Başkanımızın açıklamalarında 'kamu yararı bulunduğuna' hükmetti. Şimdi, 'İspat ettiğin anda, cumhurbaşkanlığını bırakacağım' sözlerinin sahibinin sözünün eri olmasını ve sözünün gereğini yapmasını bekliyoruz."

"İNSANLARIMIZ AÇLIKLA SINANIYOR"

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, TÜİK'in "işsizlik azalıyor" demesine karşın, Adıyaman’da 19 kişinin alınacağı temizlik kadrosuna 17 bin, Şanlıurfa'da da 60 kişilik temizlik kadrosuna 53 bin kişinin başvurduğunu söyledi.

İşsizliğin milletin canını yaktığını vurgulayan Faik Öztrak, "Bu bereketli topraklarda insanlarımız açlıkla sınanıyor. Domatesin kilosu 20 lira, patatesin tazesi 11, küçüğü 19 lirayı buldu. Biber sadece tadıyla değil, fiyatıyla da acı. Markette sivri biberin kilosu 40 liradan başlıyor. 5 litrelik ayçiçek yağı 150-200 lira" diye konuştu.

"SINIRLAR PEŞAVER'E DÖNDÜ"

Sınır bölgelerinde yaşananlara değinen ve Türkiye sınırlarının Peşaver gibi olduğunu savunan Öztrak, şöyle devam etti:

"Herkes elini kolunu sallayarak ülkemize geliyor. Ankara'da kırmızı ışıklarda kağıt mendil, su satan kaçaklar vakayı adiyeden oldu. IŞİD militanları ülkede fidye tahsil ediyor. Sığınmacıların sosyal medyadaki paylaşımları milletimizin sinirlerini geriyor. Sonra da Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı ve onun atama İçişleri Bakanı, 'huzur ve güvenden' bahsediyor. Tekrarlıyoruz, CHP iktidarının ikinci yılında, ülkemizdeki Suriyeli sığınmacı sorununu bitirmiş olacağız. Suriye yönetimiyle masaya oturacağız, güvenliklerini sağlayıp, sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz."